Госдума приняла в первом чтении проект закона о сохранении детских при досрочном выходе из декрета

Депутаты Государственной Думы России приняли в первом чтении проект закона, которым предлагается сохранять ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если родитель вышел из декрета раньше, чем ребенку исполнилось полтора года.
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