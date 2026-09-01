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Шесть тысяч прыжков и три рекорда: в Барнауле легендарный учитель набирает новый класс

Шесть тысяч прыжков и три рекорда: в Барнауле легендарный учитель набирает новый класс

Юных курсантов летной школы берет под свое крыло 78-летняя Елена Житнева — мастер спорта СССР по парашютному спорту Елена Николаевна Житнева — личность в мире парашютного спорта легендарная.

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