Военкор Коц: спецназ КНДР не будет брать бойцов ВСУ в плен под Курском

Северокорейский спецназ не намерен брать в плен солдат ВСУ в Курской области.Военнослужащие Северной Кореи не намерены брать в плен украинских солдат в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Константин Коц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии