Озвучена новая версия пропажи семьи Усольцевых

Прошел почти год с момента исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Несмотря на масштабные поиски, следствие до сих пор не получило ответа на главный вопрос: что произошло с Сергеем, Ириной и их пятилетней дочерью Ариной в Кутурчинском Белогорье? Среди множества версий — от несчастного случая и нападения диких животных до криминальной составляющей — появилась еще .