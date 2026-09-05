Озвучена новая версия пропажи семьи Усольцевых

Прошел почти год с момента исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Несмотря на масштабные поиски, следствие до сих пор не получило ответа на главный вопрос: что произошло с Сергеем, Ириной и их пятилетней дочерью Ариной в Кутурчинском Белогорье? Среди множества версий — от несчастного случая и нападения диких животных до криминальной составляющей — появилась еще .
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