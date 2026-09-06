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Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе

Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе

Вот и к нам пришла осень. Но еще так хочется лета, тепла, солнца. И чтобы продлить немного эти теплые ощущения давайте посмотрим на то, как отдыхали в свое время самые красивые актрисы советского кино.

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