Бердәнбер, көтеп алган язгы гөмбә – сморчок, ягъни кәҗә гөмбәсе. Аны бәрәңге белән кыздыру рецепты бик гади👇 https://intertat.
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Бердәнбер, көтеп алган язгы гөмбә – сморчок, ягъни кәҗә гөмбәсе. Аны бәрәңге белән кыздыру рецепты бик гади👇 https://intertat.