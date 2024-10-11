City Solutions: более трети новостроек Москвы оснащены панорамными окнами

Все чаще российские застройщики проектируют панорамные и увеличенные окна в квартирах. Среди пяти крупнейших городов России лидирует Москва — 38% новостроек оснащены панорамными окнами, замыкает список Петербург — всего 6%.
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