Как пьяный американский танкист устроил танковый бой на поезде

Любая военная техника – это объект повышенной опасности даже в мирное время. О том, что это регулярно подтверждается на практике, знают все: в новостных сводках то и дело проскакивают сообщения о взрывах и пожарах на полигонах и в расположении воинских частей с соответствующим количеством пострадавших.
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