Как пьяный американский танкист устроил танковый бой на поезде

Любая военная техника – это объект повышенной опасности даже в мирное время. О том, что это регулярно подтверждается на практике, знают все: в новостных сводках то и дело проскакивают сообщения о взрывах и пожарах на полигонах и в расположении воинских частей с соответствующим количеством пострадавших.