Graham Pushes Senators To Commit To War On Iran If Israel Attacked South Carolina Republican Senator and well-known hawk Lindsey Graham is salivating over the prospect of war with Iran at a moment regional tensions are boiling in the wake of Israel assassinating Hamas' political leader in Tehran and Hezbollah's senior military commander in Beirut.
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