Пелоси заявила, что Байден заслужил свой портрет на горе Рашмор

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказала мнение, что скульптурный портрет президента Джо Байдена следует добавить на мемориал на горе Рашмор, где уже изображены четыре выдающихся президента страны.
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