Минчистоты Подмосковья разъяснило правила установки видеокамер в подъездах МКД

Видеокамера возле квартиры может помочь зафиксировать кражу, вандализм, нарушение порядка или другое правонарушение в подъезде.
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