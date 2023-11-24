Терапевт Носков поделился тремя хитростями, которые помогут легко просыпаться зимой без будильника

Не только дети, которым нужно в детский сад или в школу в первую смену, с трудом встают по утрам. Почти все взрослые так или иначе испытывают проблемы с ранними пробуждениями зимой, когда на улице еще и очень холодно, снежно.
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