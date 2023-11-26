«Журавль» по имени Джонсон: почему Украина отказалась от соглашения с Россией весной 2022 года

Вчерашнее заявление Давида Арахамии о том, что война могла закончиться еще весной 2022 года, если б Украина согласилась на нейтральный статус и подписала на основе этого мирный договор, вызывает огромное количество вопросов.
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