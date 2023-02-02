Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Андрей Свечников не забивает 15 матчей: передача, 2 броска, 2 блока за 13:20 против «Баффало». У него 42 очка в 51 игре

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (5:1). Россиянин набрал очки (0+3) во второй игре чемпионата НХЛ подряд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх