На зиму было приостановлено строительство станции метро "Спортивная" в Новосибирске

В Новосибирске строительные работы на станции метро "Спортивная" временно приостановлены на зиму. Однако, по данным администрации города, ремонтные работы будут возобновлены до истечения полугодового перерыва.
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