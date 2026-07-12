Обнаружена давняя уязвимость в ядре Linux, дающая права суперпользователя

В ядре Linux найдено серьезное нарушение безопасности, существовавшее почти 15 лет. Ошибка под названием GhostLock позволяла локальным пользователям без особых привилегий получить права root, то есть полный контроль над системой.
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