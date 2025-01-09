Врач Атаманова: четыре правила помогут восстановить рацион после праздников

После новогодних праздников восстановить рацион помогут четыре правила: добавить в питание больше овощей и кисломолочные продукты, пить больше воды и уменьшить количество красного мяса, рассказала "Газете.
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