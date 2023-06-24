На базе ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю проведена стажировка экспертов-криминалистов из новых регионов России

В период с 19 по 23 июня на базе ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю представителем ЭКЦ МВД России проведена стажировка руководителей и сотрудников экспертных подразделений Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для выполнения задач в акватории Японского моря
Свежие комментарии