На базе ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю проведена стажировка экспертов-криминалистов из новых регионов России

В период с 19 по 23 июня на базе ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю представителем ЭКЦ МВД России проведена стажировка руководителей и сотрудников экспертных подразделений Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.