Байден в своей речи про диктатуру оскорбил сразу Путина, Трампа и Орбана

ВАШИНГТОН, 9 марта, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал диктаторами своего предшественника Дональда Трампа, российского коллегу Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии