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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреас Пистиолис: «У ЦСКА сейчас хорошая динамика, но сложное расписание»

«У нас сейчас хорошая динамика, но сложное расписание. В предстоящей игре нам нужно, как всегда, быть полностью собранными, чтобы показывать свой баскетбол», – сказал главный тренер ЦСКА.

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