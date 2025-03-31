Трамп надеется на мирное соглашение между Путиным и Зеленским

Дональд Трамп заявил, что не планирует вводить вторичные пошлины против России. Бывший президент США отметил, что его отношения с Владимиром Путиным остаются на приемлемом уровне, и выразил надежду на соглашение между Путиным и Зеленским для стабилизации обстановки.
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