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Царьград

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В Краснодаре без воды остались 8 улиц, школа и два детсада

В Краснодаре без воды остались 8 улиц, школа и два детсада

Аварийный порыв подземного водопровода в Западном округе Краснодара оставил без холодной воды жителей десяти улиц, а также школу № 31 и детские сады № 81 и № 87.

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