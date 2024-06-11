Была ли реальная перетряска состава правительства России и чем займётся Патрушев? Это возможно оказалось главным

АНГЕЛ АНГЕЛ

Все показываю по ТВ, выдают СМИ и т.д. это только для видимости. В России мафиозно семейная политико чиновничье, бизнес олигархическое управление государством. Все ресурсы, экономика работают не на процветание России и народа на эти обогащение этих преступных коррумпированных семей. Так что изменений не предвидится в ближайшее время. Будут закручивать гайки для простого народа и выкачивать их личные сбережения (у кого они есть). А так как говорил Дон Корлеоне запомни Майкл " Перераздел собственности происходит через каждые 4 года или 8 лет (президентский срок в США). Так что отставки, передвижения в правительстве и т.д. это борьба семейных кланов за контроль над сферами экономики и финансовыми потоками. Простой пример, кому отошли предприятия, о которых так много шума, которые якобы деприватизировали? Если государству то насколько увеличилась государственная собственностью? Правильно 0. Были созданы новые АО, ООО и т.д.с новыми учредителями и поставленными смотрящими, а отошли они одной из семей. Производство спирта это ВПК или нет? Конечно не только ВПЕ но и здравоохранение, фармакология, электроника ВПК, ВС и т.д., так эти активы Росспирт государство продало и оно ушло в частные подконтрольные семьи. Кто поверит что Росспирт было убыточно? Ага в России перестали пить? Вот так народные прибыльные активы ушли во благо наших мафиозных семей.... Так с чего будет повышаться благосостояние народа и процветать Россия? Так что все заявления власти о индексации пенсий работающим пенсионерам, повышение МРОТ популизм и кость брошенная со стола коррупционной мафиозной власти. На деле при уровне инфляции, росте цен и т.д. народ будет получать по отношению к стоимость товаров и услуг на тот период. Когда сегодня власть говорит о повышении уровня жизни населения это ложь. В России из-за низкой покупательной способности, т.е. зарплат, пенсий и т.д. потребление падает, население вымирает, демография полный провал. Власть неспособна решить эти вопросы пока занята обогащением свои семей, а не процветанием народа и России. Ввоз пришлых это не решение демографической ситуации в России, а замещение ее коренного населения с изменением соотношения в пользу пришлых, т.е. уничтожение славян, православия...