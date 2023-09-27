Власти КНР разрешили Alibaba провести IPO Cainao. В чем была проблема?

Cainao Smart Logistics Network станет отдельной компанией и выйдет на IPO в Гонконге. Ранее это было логистическое подразделение Alibaba Group Holding, ее отделение входит в общий план масштабной реорганизации бизнеса IT-гиганта.
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