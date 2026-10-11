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Иркутск Сегодня

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Последний уход за садом перед зимой: влагозарядковый полив в Иркутской области

В Иркутской области наступает время влагозарядкового полива. Это обязательная процедура для садоводов, которая помогает деревьям и кустарникам благополучно пережить зиму и дать хороший урожай.

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