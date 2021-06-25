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Пользователи сети поделились самыми бесполезными вещами в их доме

Пользователи сети поделились самыми бесполезными вещами в их доме

Дурацкие пылесборники, древние телевизоры, странные статуэтки и даже предохранительный штифт с баллистической ракеты: наверное, каждый может похвастаться такими трофеями, которые захламляют квартиру, но избавиться от них не поворачивается рука.

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