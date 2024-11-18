На Алтае "бедняков" в восемь раз больше, чем "богатых". Рейтинг регионов

Край оказался в конце списка рейтинга регионов по доле работников с высокой зарплатой Алтайский край находится на 75-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доле работников с высокой зарплатой, сообщает РИА Новости.