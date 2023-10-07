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Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

Эксперты предположили последствия отзыва ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний @ Министерство обороны РФ/РИА Новости Tекст: Евгений Поздняков Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
&quot;Вполне возможно, что это отрезвляюще подействует на американских политиков», – рассуждает Анпилогов. Нет, не подействует &quot;отрезвляюще&quot;, т.к. пиндосы обнаглели от безнаказанности. Подействует толь &quot;пролив им. Тов. Сталина&quot;!
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