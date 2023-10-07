Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

АС

Алексей Сафронов

"Вполне возможно, что это отрезвляюще подействует на американских политиков», – рассуждает Анпилогов. Нет, не подействует "отрезвляюще", т.к. пиндосы обнаглели от безнаказанности. Подействует толь "пролив им. Тов. Сталина"!