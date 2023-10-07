Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

Эксперты предположили последствия отзыва ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний @ Министерство обороны РФ/РИА Новости Tекст: Евгений Поздняков Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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