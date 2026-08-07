Владимир Зеленский нашел виноватых в том, что жизнь на Украине стала гораздо сложнее и опаснее всего за один месяц: это Вашингтон, который давит по политическим причинам, и ЕС, который не чувствует «украинской боли».
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