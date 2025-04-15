Четыре знака зодиака, которым апрель 2025 года принесет испытания: что ожидать и как преодолеть сложности Елена ГалицкаяАпрель 2025 года, согласно астрологическим прогнозам, станет сложным месяцем для некоторых представителей зодиака.
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