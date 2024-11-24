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«Хоторнский эффект»: почему многие люди работают лучше, если за ними наблюдают

«Хоторнский эффект»: почему многие люди работают лучше, если за ними наблюдают

Помните комические сцены из советского фильма «Девчата», когда завхоз стал чрезмерно услужлив, когда в общежитие пришёл проверяющий? Жиза, не так ли? Материал расскажет о так называемом «эффекте Хоторна», суть которого заключается в том, что многие люди работают лучше, если за ними наблюдают.

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