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Царьград

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Замглавы Мытищ под подозрением: халатность и 13 фиктивных жильцов

Замглавы Мытищ под подозрением: халатность и 13 фиктивных жильцов

Следственный комитет расследует дело о мошенничестве в Мытищах. Заместитель главы администрации подозревается в халатности, которая привела к незаконной выдаче жилищного сертификата.

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Комментарии
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Амара Карпова
Какая халатность😱это преступление💯кишлачная баба купецкая до сих пор на месте? На нары ее, это мерзавка должна сидеть💯💯💯
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