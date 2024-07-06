Председателю СК России будет представлен доклад в связи с обращением жителей Краснодарского края

В социальных медиа опубликовано обращение жителей Темрюкского района Краснодарского края, которые сообщают, что местные власти планируют перевести принадлежащие им земли в категорию сельскохозяйственного назначения, лишив их возможности строить жилые дома.
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