Выгуливание собак в парках

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Только что - не в намордниках и не на поводках! И всё! Но хозяева-то рядом же! Вы вот верещите, то запретить, это. У кого-то аллергия на берёзу, у кого - на пырей какой-нибудь. И всё подобные кричат: "Уберите березы! Я чихаю! " Ну так, давайте всё порубим, всех убьём! И аллергикам станет хорошо! Только не станет птиц. И крысы побегут по городу.. Собак же тоже - убить! Только вот, например, Тверь - крысиное царство, потому что собак бродячих нет, приструнить крысню некому. Крыс протравливают время от времени, но город большой, жители, местами, деревенские мигранты, мусора - горы, а крысы, существа разумные, переходят с места на место, как цыгане. Но, гордость губера - собаки людей не кусают. В новых районах нет зелени, приезжайте, аллергики! Берёза не цветёт! И птицы у нас не живут, потому что негде, деревьев нет вообще! Так что, чего возмущаться, если в парке люди гуляют со своими питомцами, пусть без поводка? Увидел такую собаку - уйди оттуда! Собаке тоже надо вольно прогуляться. Без аксессуаров. Не лезь гулять в это время в парк! :В конце концов, можно с администрацией парка или города договориться о разграничении времени прогулок. Со временем люди и собаки привыкнут . И с семи до девяти, например, в парке будет т, н. "собачий час ", а днём топайте по парку. В принципе, правила про намордники должны соблюдаться, но мы же, многие игнорировали, в своё время свои намордники, помните? Так вот и собаки тоже должны немного отдыхать от этого. У грамотных ответственных хозяев. Не лезьте в парк, если там гуляют собаки с хозяевами!