В Интернете набирает популярность видео с выступлением президента региона Кампания в Италии Винченцо Де Луки, который заявил, что у Соединенных Штатов не было необходимости расширять НАТО, а сегодня они вместе с Евросоюзом подталкивают весь мир к ядерному конфликту.
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