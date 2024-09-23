В Интернете набирает популярность видео с выступлением президента региона Кампания в Италии Винченцо Де Луки, который заявил, что у Соединенных Штатов не было необходимости расширять НАТО, а сегодня они вместе с Евросоюзом подталкивают весь мир к ядерному конфликту.