Жителям Дальнего Востока приходят уведомления о внесении в реестр повесток

В регионах России с 18 сентября заработал тестовый Единый реестр повесток воинского учета. Проверку организовали пока только для трех субъектов: в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл, сообщает PRIMPRESS.
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