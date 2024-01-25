Акт безумного варварства: на трагедию с Ил-76

Юрий Ильинов

Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76 МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв Владимира Зеленского к международному расследованию катастрофы Ил-76, заявил, что если тот имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно. Зеленский в среду спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но при этом заявил, что Киев будет «настаивать на международном расследовании». «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», — заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Зеленского о необходимости международного расследования катастрофы Ил-76. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — всего 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 «ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей» с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу — именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.