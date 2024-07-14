На смену неработающей системе неизбежно придет новая архитектура мировой безопасности. Тот, кто проявит активность в разрешении украинского кризиса сегодня, может рассчитывать на политические дивиденды и экономические преференции в перспективеAP PHOTO/EVAN VUCC Претензии западного истеблишмента на гегемонию окончательно оформились в качестве рудимента уходящей эпохичитайте на monocle.
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