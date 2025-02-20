Как появилась первая цивилизация? Ученые предлагают переосмысление истоков

Цивилизация… Сколько копий сломано в спорах о том, что это такое и когда она, собственно, началась! Привычная картина рисует нам прямую линию: от первых неуклюжих попыток возделывать землю — к первым городам, оттуда — к государствам, империям, и вот, пожалуйста, — современный мир.