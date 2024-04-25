СМИ узнали об аресте счетов Тимура Иванова и его родных

Александр Ляшенко

"Арестованы недвижимость, активы и банковские счета бывшего министра обороны РФ Тимура Иванова и его родственников. Решение принял суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Уточняется, что под арест попало все, что зарегистрировано на самого Иванова, а также на его жену, бывших жен и пятерых детей, включая приемных." вот так и надо всегда поступать с обвиняемыми в коррупции. Сначала арест всего имущества и всех счетов а потом следствие.