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В музее Андреаполя рисовали причудливых зверей

В музее Андреаполя рисовали причудливых зверей

2 июня в Андреапольском краеведческом музее дети нарисовали таинственных зверей. Как прошла экскурсия, рассказали на странице музея.

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