В Сенате США анонсировали новое голосование по помощи Украине

Сенатор Шумер: 7 февраля в Сенате пройдет тестовое голосование по помощи Украине Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер анонсировал, что 7 февраля в Сенате пройдет тестовое голосование по вопросам помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азии, а текст новых совместных поправок по будущему законопроекту по бюджету пакетов национальной безопасности будет представлен в ближайшие дни.