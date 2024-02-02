В Сенате США анонсировали новое голосование по помощи Украине

Сенатор Шумер: 7 февраля в Сенате пройдет тестовое голосование по помощи Украине Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер анонсировал, что 7 февраля в Сенате пройдет тестовое голосование по вопросам помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азии, а текст новых совместных поправок по будущему законопроекту по бюджету пакетов национальной безопасности будет представлен в ближайшие дни.
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