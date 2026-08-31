Цены на газ формируются по мировым ориентирам

Цены на газ в США и Европе снизились: в США до 2,9 USD/млн BTU, в Европе до 829 USD/1000 м³. Российский газ для экспортных рынков теперь больше ориентируется на спотовые рынки и конкурентные механизмы.
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