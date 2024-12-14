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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпухин об опросе ВЦИОМ: «Здорово, что у нас хоккейная страна. Люди болеют, переживают. На вопрос о повышении интереса к хоккею не могу отвечать объективно»

Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

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