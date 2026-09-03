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Царьград

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Путин сообщил о росте зарплат и снижении безработицы в России

Путин сообщил о росте зарплат и снижении безработицы в России

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сообщил о росте реальных зарплат в России на 6,5% и снижении безработицы до 2,3% в июле, отметив, что на Дальнем Востоке этот показатель еще ниже — 2,2%.

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