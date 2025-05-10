Лукашенко: Польша и Литва намерены поставить на границах минные заграждения

Польша и Литва намерены установить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.