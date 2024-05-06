Политнавигатор Семейка Ельцина открывает «Чубайс-центр» в Израиле Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс открывает в Тель-Авиве «Центр российских исследований» на базе местного университета.
Чубайс формирует центр идеологического оппонирования команде Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Щуклин
Как таких ржавых Толиков, от которых только вред стране. свободно выпускают из страны?
Ответить
6 час.
Игорь Максаков
Ты дятел что-ли? С какого бодуна ты подумал что я не в России живу? Я как раз в России и против всех этих ублюдков, чубайсов со товарищи, и против того, что я в стране есть такой отстой, как елцман-центр. В принципе у тебя фамилиё как у хохла-депутата. Там с такой фамилией есть придурок.
Ответить
59 мин.
Александр Глущенко
Так ты сам сказал это года 2 назад .. Ты забыл , что ли? Россиянин ))) В России ты можешь только батрачить .. Сам пяткой в грудь бил , что ты из буль-буль сраны. Я думал, что только рагули отказываются от своей родины , ан нет .. и в бел-ии есть такие.. Тебя никто и не спрашивает , как ты относишься к предателям , но это не делает тебя россияниным Так и твоего презика , "сына бЯлАрускАХа ))) народа тоже фамилия не белоруская.. Ты не россиянин ещё и потому , что в России есть уголовно-наказуемая статья , за разжигание межнациональной розни , а в России живёт 94 национальности ))) Запомни : В России не говорят "фамилиЁ" , говорят правильно и по -русски ФАМИЛИЯ .. ))) Ты даже знаешь рагульских депутатов ? Да из бел-ии ли ты?
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии