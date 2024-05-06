Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Так ты сам сказал это года 2 назад .. Ты забыл , что ли? Россиянин )))  В России ты можешь только батрачить .. Сам пя...Чубайс формирует ...
  • Игорь Максаков
    Ты дятел что-ли? С какого бодуна ты подумал что я не в России живу? Я как раз в России и против всех этих ублюдков, ч...Чубайс формирует ...
  • Александр Рус
    а шо случилось?где  же их хваленная независимость?Россия,хватит быть щедрой душой!хотя можно быть опять щедрой,но по ...Казахстан загнал ...

Чубайс формирует центр идеологического оппонирования команде Путина

Чубайс формирует центр идеологического оппонирования команде Путина

Политнавигатор Семейка Ельцина открывает «Чубайс-центр» в Израиле Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс открывает в Тель-Авиве «Центр российских исследований» на базе местного университета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Щуклин
Как таких ржавых Толиков, от которых только вред стране. свободно выпускают из страны?
Ответить
6 час.
Игорь Максаков
Ты дятел что-ли? С какого бодуна ты подумал что я не в России живу? Я как раз в России и против всех этих ублюдков, чубайсов со товарищи, и против того, что я в стране есть такой отстой, как елцман-центр. В принципе у тебя фамилиё как у хохла-депутата. Там с такой фамилией есть придурок.
Ответить
59 мин.
Александр Глущенко
Так ты сам сказал это года 2 назад .. Ты забыл , что ли? Россиянин )))  В России ты можешь только батрачить .. Сам пяткой в грудь бил , что ты из буль-буль сраны. Я думал, что только рагули отказываются от своей родины , ан нет .. и в бел-ии есть такие.. Тебя никто и не спрашивает , как ты относишься к предателям , но это не делает тебя россияниным Так и твоего презика , &quot;сына бЯлАрускАХа ))) народа тоже фамилия не белоруская.. Ты не россиянин ещё и потому , что в России есть уголовно-наказуемая статья , за разжигание межнациональной розни , а в России живёт 94 национальности ))) Запомни : В России не говорят &quot;фамилиЁ&quot; , говорят правильно и по -русски ФАМИЛИЯ .. ))) Ты даже знаешь рагульских депутатов ? Да из бел-ии ли ты?
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх