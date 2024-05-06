Чубайс формирует центр идеологического оппонирования команде Путина

Ты дятел что-ли? С какого бодуна ты подумал что я не в России живу? Я как раз в России и против всех этих ублюдков, чубайсов со товарищи, и против того, что я в стране есть такой отстой, как елцман-центр. В принципе у тебя фамилиё как у хохла-депутата. Там с такой фамилией есть придурок.

Александр Глущенко

Так ты сам сказал это года 2 назад .. Ты забыл , что ли? Россиянин ))) В России ты можешь только батрачить .. Сам пяткой в грудь бил , что ты из буль-буль сраны. Я думал, что только рагули отказываются от своей родины , ан нет .. и в бел-ии есть такие.. Тебя никто и не спрашивает , как ты относишься к предателям , но это не делает тебя россияниным Так и твоего презика , "сына бЯлАрускАХа ))) народа тоже фамилия не белоруская.. Ты не россиянин ещё и потому , что в России есть уголовно-наказуемая статья , за разжигание межнациональной розни , а в России живёт 94 национальности ))) Запомни : В России не говорят "фамилиЁ" , говорят правильно и по -русски ФАМИЛИЯ .. ))) Ты даже знаешь рагульских депутатов ? Да из бел-ии ли ты?