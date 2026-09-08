Российские инвесторы внесли более 87 млрд рублей в розничные ПИФы

Чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды по итогам августа превысил 87 млрд рублей, свидетельствуют оценки «Коммерсанта» на основе данных Investfunds.
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