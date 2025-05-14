МВД: при переезде внутри субъекта менять регистрацию не обязательно

Уезжая из региона более чем на три месяца, придётся оформлять временную прописку по новому адресу.Граждане России, переезжающие в пределах одного субъекта страны, могут не регистрироваться по новому адресу, даже если речь о смене населённого пункта.
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