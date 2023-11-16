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Царьград

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Сергей Шнуров переехал из России в Германию

Сергей Шнуров переехал из России в Германию

Артист практически прекратил всякую концертную деятельность и обосновался в Европе.Лидер группы "Ленинград" не так давно женился, после чего вместе с женой Ольгой Абрамовой перебрался жить в Германию.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Да куда бы ни переехала эта мерзость, перо ему в зад.
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17 час.
Виталий Кирпиченко
Вот уж непоправимая потеря  для культурного мира России! Кто соскучился по матерщине, пусть едет в любое село России, там этого добра хватает.
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16 час.

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